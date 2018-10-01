2018-10-01T15:33:58+03:00
Общество

На Всероссийский день ходьбы пришли более 600 тюменцев

Они прошли 3 км, попили чай и посмотрели концерт
Маргарита КАЛИНКИНА
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На Всероссийский день ходьбы пришли более 600 тюменцев. Фото Олимпийского совета Тюменской областиНа Всероссийский день ходьбы пришли более 600 тюменцев. Фото Олимпийского совета Тюменской области
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Более 600 жителей Тюмени приняли участие во Всероссийском дне ходьбы. Несмотря на пасмурную погоду, праздник поддержали и дети, и взрослые, и пожилые. Люди приходили семьями и целыми компаниями.

Старты состоялись в экопарке «Затюменский». Участников приветствовали заместитель директора Департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени Светлана Субботина и вице-президент Олимпийского совета Тюменской области, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева. Горожан также ждала массовая зарядка и море позитива.

Участники преодолели дистанции по скандинавской и пешей ходьбе на 3 км без учёта и с учётом времени. В последнем заходе результаты распределились следующим образом:

категория 50-54 года, женщины I место - Нина Новопашина;

категория 55-59 лет, женщины I место - Тискира Мубаракзянова;

категория 60-64 года, мужчины I место Сергей Жуков, женщины I место Ольга Лаврова;

категория 65-69 лет, мужчины I место Петр Скурыгин, женщины I место Наталья Горохова;

категория 70 лет и старше, мужчины I место Владимир Соромотин, женщины I место Валентина Скороходова.

На празднике тюменцы не только ходили. Каждый мог выпить чашечку ароматного чая, получить сувенир и посмотреть выступления творческих коллективов города. Работали также площадки с лазерным биатлоном, бамперболл и фотозоной с ростовыми куклами от Олимпийского совета Тюменской области.

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