В Тюмени стартуют продовольственные ярмарки
Специализированная продовольственная ярмарка откроется в Тюмени 6 октября. Она будет работать сразу на пяти площадках. Горожан с 8 до 15 часов будут ждать:
- на парковке автомобилей в районе дома № 88 по Московскому тракту (новая торговая площадка);
- ул. Мельникайте, 126/2 - прилегающая территория к ТЦ «П.О.Р.Т»;
- Солнечный проезд, 11 – прилегающая территория к ТРК «Заречный двор»;
- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория к Выставочному залу;
- ул. Льва Толстого, 29 (на парковке автомобилей).
Тоговлю организуют администрацией города совместно с областным департаментом агропромышленного комплекса. Здесь можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей: говядину, свинину, баранину, рыбную и молочную продукцию, мед, яйцо, дикоросы.