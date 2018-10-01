В Тюмени стартуют продовольственные ярмарки

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-01T15:22:43+03:00

Первая из них пройдет в ближайшую субботу 6 октября

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Специализированная продовольственная ярмарка откроется в Тюмени 6 октября. Она будет работать сразу на пяти площадках. Горожан с 8 до 15 часов будут ждать:

- на парковке автомобилей в районе дома № 88 по Московскому тракту (новая торговая площадка);

- ул. Мельникайте, 126/2 - прилегающая территория к ТЦ «П.О.Р.Т»;

- Солнечный проезд, 11 – прилегающая территория к ТРК «Заречный двор»;

- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория к Выставочному залу;

- ул. Льва Толстого, 29 (на парковке автомобилей).

Тоговлю организуют администрацией города совместно с областным департаментом агропромышленного комплекса. Здесь можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей: говядину, свинину, баранину, рыбную и молочную продукцию, мед, яйцо, дикоросы.