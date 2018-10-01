У перекрестка Республики-Первомайская в Тюмени уменьшили парковочный карман

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-01T15:17:00+03:00

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На 7-8 мест сократился парковочный карман на улице Республики в Тюмени у перекрестка с улицей Первомайской. Сейчас в этом месте по четной стороне ведутся дорожные работы. Строители расширяют тротуар за счет частичного сокращения парковки.

Многие водители возмущены сокращением числа стоянок в центре. Эта тема сегодня активно обсуждается в соцсетях. Как пояснили в пресс-службе администрации города, данное решение позволит исключить конфликтные ситуации перед перекрестком и увеличить пропускную способность полос движения. Раньше водителям, которым необходимо было повернуть с ул. Республики на ул. Первомайскую, с крайней левой полосы из-за неправильно припаркованных транспортных средств нужно было перестраиваться в среднюю полосу, что в свою очередь создавало задержку транспорта в средней полосе. Из-за этого движение по главноей магистрали замедлялось.

Также данное решение по увеличению ширины тротуара позволит повысить зону комфорта пешеходов.