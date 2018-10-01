2018-10-01T15:02:58+03:00
Общество

В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов

Большинству молодых людей идея понравилась
Марина АНТОНОВА
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В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов. Фото Миши Сапрыгина vk.comВ автобусах Тюмени появились места для спящих студентов. Фото Миши Сапрыгина vk.com
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В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов. Кресла, подписанные "Здесь ты выспишься перед парой" появились на одном из маршрутов. Фото такого места опубликовал в соцсетях Миша Сапрыгин, правда он не уточнил, по каккому маршруту ходит этот автобус.

К слову, горожане с воодушевлением восприянли информацию.

- Побольше бы таких мест в автобусе. Ну и подушку в придачу, - отметила Елизавета Лис.

А Вячеслав Марухненко заметил, что так легко можно пропустить свою остановку.

Правда, нашлись и скептики.

- Не выспишься, место же надо всем уступать, а не уступишь, всё, ты ужасный человек, - напомнила Марина Тепнина.

И все же такие объявления поднимают настроение у пассажиров. Воспользуются ли студенты данным местечком и, насколько остальные горожане будут беречь сон молодых людей, покажет время.

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