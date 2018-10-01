В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов
В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов. Кресла, подписанные "Здесь ты выспишься перед парой" появились на одном из маршрутов. Фото такого места опубликовал в соцсетях Миша Сапрыгин, правда он не уточнил, по каккому маршруту ходит этот автобус.
К слову, горожане с воодушевлением восприянли информацию.
- Побольше бы таких мест в автобусе. Ну и подушку в придачу, - отметила Елизавета Лис.
А Вячеслав Марухненко заметил, что так легко можно пропустить свою остановку.
Правда, нашлись и скептики.
- Не выспишься, место же надо всем уступать, а не уступишь, всё, ты ужасный человек, - напомнила Марина Тепнина.
И все же такие объявления поднимают настроение у пассажиров. Воспользуются ли студенты данным местечком и, насколько остальные горожане будут беречь сон молодых людей, покажет время.