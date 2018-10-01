2018-10-01T14:49:50+03:00
Звезды

Российский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцев

Встреча пройдет сегодня, 1 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Российский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцевРоссийский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцев
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Творческая встреча с российским актером Евгением Воскресенским пройдет сегодня, 1 октября, в Тюмени. Она состоится в рамках фестиваля "Ноль плюс". Широкому кругу зрителей он известен по эпизодической роли в фильме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». В 90-тые он вместе с Игорем Угольниковым вёл передачу на ТВ «Оба-на!», участвовал в телепередачах кабаре «ВСЕ Звёзды» (1994), «Раз в неделю» (1995), «Звёзды говорят», «Евгести» (1995—1998). Воскресенский также много снимался в рекламе.

Актер участвовал почти в ста кино- и театральных проектах, включая семейные фильмы "Страна хороших деточек", "12 месяцев. Новая сказка". А режиссер Игорь Масленников однажды так оценил мастерство Воскресенского: «Евгений - наш новый Вицин

В Тюмени артист проведёт мастер-класс по актёрскому мастерству в комедийном жанре. Гостей ждет уютная творческая встреча в 19.00 в Медиаполисе по ул. Чернышевского 2а, к12. Вход свободный, но необходима регистрация здесь.

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