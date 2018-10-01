2018-10-01T14:23:57+03:00
Общество

Тюменцы привезли золото с EuroSkills

Наши студенты победили в сетевом и системном администрировании
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сборная России впервые стала победителем медального зачета на EuroSkills, а также лидером по количеству золотых медалей. Тюменскую область в сборной представляли три человека Ольга Ячменева из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства (компетенция «Малярные и декоративные работы»), Касабова Диана и Владислав Тетюшкин из ТюмГУ (компетенция «Сетевое и системное администрирование»).

В итоге россияне взяли золото в сетевом и системном администрировании, а в малярных и декоративных работах - медальоны.

Золото у россиян также в компетенциях: визуальный мерчендайзинг, графический дизайн, мобильная робототехника, администрирование отеля, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн CAD, фрезерные работы на станках с ЧПУ.

Серебро в: технологии моды, парикмахерском искусстве, ремонте и обслуживании легковых автомобилей, эстетической косметологии, мехатронике, флористике, столярном деле, обслуживании грузовых автомобилей. Бронза - в ресторанном сервисе и производстве мебели.

Всего у сборной 9 золотых, 8 серебряных, 2 бронзовые медали и 10 медальонов.

Кроме того, Россия получила медали по презентационным компетенциям, награды по которым не учитываются в общем зачёте (экспедирование грузов, предпринимательство и лабораторный химический анализ и серебро в плотницком деле).

- Россия показала свой рекордный результат – впервые мы обогнали другие страны и по количеству, и качеству медалей. Кроме того, средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов – это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке, – рассказал об итогах генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов.

Соревнования проходили в Венгрии и собрали команды из 29 стран. Следующие состязания состоятся в Австрии. В 2020 году чемпионат пройдет в городе Грац, а в 2022 году – в Санкт-Петербурге.

Напомним, что EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe.

Источник: Департамент образования и науки Тюменской области

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