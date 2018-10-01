Заявления в ЗАГС тюменцы с 1 октября будут подавать только в электронном виде

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-01T13:52:52+03:00

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Заявления в ЗАГС тюменцы с 1 октября будут подавать в электронном виде. Их будут регистрировать в федеральной госсистеме Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ФГИС "ЕГР ЗАГС").

Пока в системе возможна замедленная работа и технические сбои. В случае изменения времени ожидания в очереди для подачи заявления граждан просят отнестись с пониманием и обращаться в ЗАГС для подтверждения поступления заявления.

Тюменцев также информируют, что для повышения качества госуслуг органами ЗАГС, в магазинах приложений Google и Apple опубликовано мобильное приложение «ЗАГС 72», с помощью которого можно записаться на прием в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме, Ялуторовске и Тюменском районе.

При записи заявитель может выбрать не только ЗАГС, но и услугу, дату и время визита. После записи умное приложение напомнит пользователю, какие документы необходимо иметь при себе, а также предложит занести дату приема в календарь мобильного устройства.

Ссылки на мобильное приложение размещены в сети Интернет на официальном портале органов государственной власти в разделе «Мобильные приложения».