2018-10-01T14:50:59+03:00
Общество

День сердца помог выявить у тюменцев серьезные проблемы здоровья

Двум горожанам потребовалась экстренная медицинская помощь
Маргарита КАЛИНКИНА
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На Дне сердца в Тюмени медики выявили горожан с серьезными проблемами здоровья. Фото Департамента здравоохранения Тюменской областиНа Дне сердца в Тюмени медики выявили горожан с серьезными проблемами здоровья. Фото Департамента здравоохранения Тюменской области
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Двум человекам с сердечными проблемами здоровья помогли медики на Дне сердца в Тюмени. Акция проходила в минувшую субботу, 29 сентября, в Молодежном театральном центре «Космос». Медики проверяли всех, кто приходил на праздник. В итоге женщину, которая чувствовала себя хорошо, экстренно направили на консультацию к терапевту. У нее оказалось давление 190/100 и ей не сразу помогли лекарства.

Всего же в акции приняли участие порядка 150 человек. У них измерили давление, пульс, частоту дыхательных движений. В итоге 57 человек направили на ЭКГ (это сравнимо с суточной работой кабинета в больнице), еще 20 измерили холестерин (у 2 человек он оказался повышенным), 32 проверили уровень «сахара в крови» (у 3 - повышенный)

В целом 53 человека получили консультацию терапевта ОКБ №2, у 11 было зафиксировано повышенное артериальное давление. У трети выявлены факторы риска.

Фото Департамента здравоохранения Тюменской области

Фото Департамента здравоохранения Тюменской области

У детского кардиолога Марины Шишкиной проконсультировались более 30 родителей.

Молодежь, которая так же активно пришла на акцию – в основном здорова, как и спортсмены движения Street Workout, которые не только показали мастер-класс, но и проверили свое здоровье. Еще более 60 гостей акции прошли подготовку по базовой сердечно-легочной реанимации на манекене. Эти горожане убеждены, что уметь восстановить работу сердца должен каждый.

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