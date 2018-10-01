2018-10-01T13:03:02+03:00
Общество

В школах Тюмени проверят качество лечебного питания

Внеплановые мероприятия потребовала провести прокуратура
Маргарита КАЛИНКИНА
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Качество лечебного питания проверят в школах Тюмени. Этого от Роспотребнадзора потребовала прокуратура. Сразу несколько родителей пожаловались на школьные обеды.

Внеплановая проверка будет проведена до 29 октября в ООО «ОМС Лечебное питание», которое занимается организует питание учеников.

Ход проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры Тюменской области, сообщили в ведомстве.

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