Владимир Путин поблагодарил тюменца Мусу Могушкова за решающий балл на ЧМ по дзюдо

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-01T12:58:03+03:00

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Тюменские дзюдоисты Муса Могушков и Казбек Занкишиев завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в Баку. Они выступали в составе сборной России среди смешанных команд. Могушков выступал в категории до 73 кг, Занкишиев - до 90 кг.

В командных состязаниях участвовали 19 национальных сборных. На пути к бронзе дзюдоисты России провели 5 встреч в формате «стенка на стенку» (до 73, до 90, св. 90, до 57, до 70, св. 70), в четырех из них одержали победы: над сборными Казахстана (4:0), Великобритании (4:2), Германии (4:2) и за третье место над хозяевами чемпионата – командой Азербайджана со счетом 4:1.

Отметим, что командный чемпионат в Баку в рамках рабочей поездки посетил президент России Владимир Путин, который при встрече с командой перед схваткой за бронзу отдельно поблагодарил Мусу Могушкова, принесшего решающий балл в пользу нашей сборной, за выход в полуфинал в противостоянии между Россией и Германией.

Чемпионами мира стали японцы, серебро у французов, россияне разделили третье место с Южной Кореей, сообщили в Центре «Тюмень-дзюдо».

Сегодня, 1 октября, Муса МОгушков проведет вечернюю тренировку и автограф-сессию с юными спортсменами. Вместе с ним будет и его тренер Николай Хохлов.