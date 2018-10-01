Проблемный дом по улице Антонова в Тюмени приводят в порядок

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-01T14:55:56+03:00

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Жилой дом пансионатного типа по улице Олега Антонова, 6/2 в Тюмени приводят в порядок. В нем уже осушили подвал, восстанавливают водоснабжение и водоотведение.

Еще совсем недавно в доме из-за повреждения гидроизоляции со всех этажей из душевых вода текла по стенам и потолкам. Стены дали трещины, в теплое время года на них появлялась плесень, а зимой все промерзало. Выявлены также порывы в инженерных сетях, не проводилась уборка мест общего пользования, отсутствовали двери в подвал. Дом 1978 года пострйки был в очень плачевном состоянии и в нем в любой момент могло призойти либо замыкание электропроводки, либо пожар, либо обрушение. Ближайший капитальный ремонт здесь планировался лишь в 2033 году и многоэтажка могла до него просто не дожить.

Сейчас ситуация меняется. В доме сменилась управляющая компания и строители наводят в доме порядок. В ближайшее время им предстоит восстановить гидроизоляцию и сети, провести текущий ремонт, сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, департаментом городского хозяйства в ближайшее время запланировано проведение общего собрания собственников помещений по вопросу проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.