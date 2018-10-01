2018-10-01T11:39:55+03:00
Общество

Прививки от гриппа уже поставила 271 тысяча тюменцев

У жителей региона есть еще один месяц, что бы получить вакцину
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Прививки от гриппа уже поставила 271 тысяча тюменцевПрививки от гриппа уже поставила 271 тысяча тюменцевФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Более 271 тысячи жителей Тюменской област уже поставили себе прививку от гриппа. Это 18,4% населения, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Причем 72 489 из них - дети.

Всего к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов планируется привить более 600 тысяч человек. Чтобы избежать эпидемий в трудовых и учебных коллективах необходимо вакцинировать не менее 75%.

Сейчас в регионе развернута активная прививочная кампания. Сентябрь- октябрь считаются оптимальными месяцами, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет до начала эпидемического подъема заболеваемости. Для иммунизации применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

За счет средств федерального бюджета прививки ставят детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, относящихся к группе риска.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предлагает каждому жителю региона сделать прививку. Консультации по вопросам вакцинации можно получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов
Российский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцев
Тюменцы привезли золото с EuroSkills
Заявления в ЗАГС тюменцы с 1 октября будут подавать только в электронном виде
День сердца помог выявить у тюменцев серьезные проблемы здоровья
В школах Тюмени проверят качество лечебного питания
Владимир Путин поблагодарил тюменца Мусу Могушкова за решающий балл на ЧМ по дзюдо
Проблемный дом по улице Антонова в Тюмени приводят в порядок
В Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру
Сбербанк информирует о временной смене адреса тюменского офиса по ул.Рижская, 61
Тюменец месяц жил у приятеля, а затем жестоко избил его
В Тобольске из-за ночного пожара в Службе судебных приставов эвакуировали 83 человека
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Ялуторовске при пожаре пострадали мама и двое детей
Пьяная тюменка получила кастрюлей по лицу от своего мужчины
Тюменец лишился земли из-за долгов перед детьми и банком
Тюменский «Фокус» споет на конкурсе «Песня не знает границ»
Горан Алексич: ФК «Тюмень» провел лучшую игру сезона
Пожилые тюменцы запускают уникальный шоу-проект Superstar-2018
Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта
Погода 1 октября в Тюмени: пасмурно, но без дождя