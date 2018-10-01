Прививки от гриппа уже поставила 271 тысяча тюменцев

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-01T11:39:55+03:00

У жителей региона есть еще один месяц, что бы получить вакцину

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Более 271 тысячи жителей Тюменской област уже поставили себе прививку от гриппа. Это 18,4% населения, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Причем 72 489 из них - дети.

Всего к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов планируется привить более 600 тысяч человек. Чтобы избежать эпидемий в трудовых и учебных коллективах необходимо вакцинировать не менее 75%.

Сейчас в регионе развернута активная прививочная кампания. Сентябрь- октябрь считаются оптимальными месяцами, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет до начала эпидемического подъема заболеваемости. Для иммунизации применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

За счет средств федерального бюджета прививки ставят детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, относящихся к группе риска.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предлагает каждому жителю региона сделать прививку. Консультации по вопросам вакцинации можно получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.