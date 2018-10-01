В Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-01T11:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В сквере имени Петра Потапова в заречном микрорайоне Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру. Его доставили в город 30 сентября из Перми, где строили 5 месяцев на Верхнекамском судостроительном комплексе.

- У нас все получилось. Памятник будет полностью готов ко вторнику, – сообщил начальник техотдела Верхнекамского судостроительного комплекса Игорь Федяков.

Катер будет точно такой же, какие торпедные катера выпускали в Тюмени во время Великой Отечественной войны. Рядом с судном установят мемориальные плиты с фамилиями 670 сотрудников завода, строивших боевые корабли во время войны. Отдельное место займут фамилии 24 Героев Советского Союза, которые воевали на торпедных катерах.

- Открытия памятника ждут не только ветераны судостроительного завода. Торпедный катер - это символ всего трудового фронта Тюмени, - отметил один из кураторов проекта «Оружие Победы» Юрий Баранчук.

Кроме меморирала в сквере, который носит имя директора Судостроительного завода, появятся смотровые площадки, дорожки из брусчатки, тротуары, информационные плиты, альпийские горки и новые деревья. Предусмотрена также система водоотведения.

- На благоустройством сквера Петра Потапова из городской казны выделены 18 млн рублей. Центральное место в нем займет новый памятник, средства на установку которого выделили члены фракции «Единая Россия» областной думы, — напомнил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В декабре 2017 года к губернатору Владимиру Якушеву обратились ветераны Тюменского судостроительного завода с просьбой об установке памятника торпедному катеру «Комсомолец». Владимир Владимирович поддержал предложение и обратился к главе администрации Тюмени Александру Моору и единоросам реализовать проект силами партийной организации.

Торжественное открытие памятника состоится 22 октября, в день столетнего юбилея Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова.