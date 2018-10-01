2018-10-01T11:28:36+03:00
Общество

В Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру

Его торжественное открытие состоится 22 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру. Фото tyumen.er.ruВ Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру. Фото tyumen.er.ru
Изменить размер текста:

В сквере имени Петра Потапова в заречном микрорайоне Тюмени устанавливают памятник торпедному катеру. Его доставили в город 30 сентября из Перми, где строили 5 месяцев на Верхнекамском судостроительном комплексе.

- У нас все получилось. Памятник будет полностью готов ко вторнику, – сообщил начальник техотдела Верхнекамского судостроительного комплекса Игорь Федяков.

Катер будет точно такой же, какие торпедные катера выпускали в Тюмени во время Великой Отечественной войны. Рядом с судном установят мемориальные плиты с фамилиями 670 сотрудников завода, строивших боевые корабли во время войны. Отдельное место займут фамилии 24 Героев Советского Союза, которые воевали на торпедных катерах.

- Открытия памятника ждут не только ветераны судостроительного завода. Торпедный катер - это символ всего трудового фронта Тюмени, - отметил один из кураторов проекта «Оружие Победы» Юрий Баранчук.

Кроме меморирала в сквере, который носит имя директора Судостроительного завода, появятся смотровые площадки, дорожки из брусчатки, тротуары, информационные плиты, альпийские горки и новые деревья. Предусмотрена также система водоотведения.

- На благоустройством сквера Петра Потапова из городской казны выделены 18 млн рублей. Центральное место в нем займет новый памятник, средства на установку которого выделили члены фракции «Единая Россия» областной думы, — напомнил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В декабре 2017 года к губернатору Владимиру Якушеву обратились ветераны Тюменского судостроительного завода с просьбой об установке памятника торпедному катеру «Комсомолец». Владимир Владимирович поддержал предложение и обратился к главе администрации Тюмени Александру Моору и единоросам реализовать проект силами партийной организации.

Торжественное открытие памятника состоится 22 октября, в день столетнего юбилея Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В автобусах Тюмени появились места для спящих студентов
Российский комик Евгений Воскресенский проведет мастер-класс для тюменцев
Тюменцы привезли золото с EuroSkills
Заявления в ЗАГС тюменцы с 1 октября будут подавать только в электронном виде
День сердца помог выявить у тюменцев серьезные проблемы здоровья
В школах Тюмени проверят качество лечебного питания
Владимир Путин поблагодарил тюменца Мусу Могушкова за решающий балл на ЧМ по дзюдо
Проблемный дом по улице Антонова в Тюмени приводят в порядок
Прививки от гриппа уже поставила 271 тысяча тюменцев
Сбербанк информирует о временной смене адреса тюменского офиса по ул.Рижская, 61
Тюменец месяц жил у приятеля, а затем жестоко избил его
В Тобольске из-за ночного пожара в Службе судебных приставов эвакуировали 83 человека
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Ялуторовске при пожаре пострадали мама и двое детей
Пьяная тюменка получила кастрюлей по лицу от своего мужчины
Тюменец лишился земли из-за долгов перед детьми и банком
Тюменский «Фокус» споет на конкурсе «Песня не знает границ»
Горан Алексич: ФК «Тюмень» провел лучшую игру сезона
Пожилые тюменцы запускают уникальный шоу-проект Superstar-2018
Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта
Погода 1 октября в Тюмени: пасмурно, но без дождя