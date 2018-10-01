2018-10-01T11:09:44+03:00
Общество

Сбербанк информирует о временной смене адреса тюменского офиса по ул.Рижская, 61

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Сбербанк информирует о временной смене адреса тюменского офиса по ул.Рижская, 61Сбербанк информирует о временной смене адреса тюменского офиса по ул.Рижская, 61
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Западно-Сибирский банк Сбербанка информирует, что в связи с проведением ремонтных работ в дополнительном офисе № 0029/0330 по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61 обслуживание розничных и корпоративных клиентов с 8 октября 2018 года будет осуществляться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 94.

В первый рабочий день по новому адресу обслуживание клиентов начнется с 11 часов. С 9 октября 2018 года офис банка по ул. Республики, 94 будет работать в обычном режиме: с физическими лицами с 9:00 до 18:00, с корпоративными клиентами с 9:00 до 17:00.

«Приносим извинения за временные неудобства. После проведения ремонтных работ обновленный офис будет предоставлять клиентам качественное обслуживание в максимально комфортных условиях. Также хочется напомнить, что большинство банковских операций можно совершить в круглосуточных зонах самообслуживания либо с помощью сервисов дистанционного обслуживания Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Корпоративные клиенты банка могут пользоваться системой Сбербанк Бизнес Онлайн и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания», – прокомментировал заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.

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