2018-10-01T10:48:39+03:00
Происшествия

Тюменец месяц жил у приятеля, а затем жестоко избил его

Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени задержали драчуна, который чуть до смерти не забил своего приятеля. Буйный 25-летний молодой человек жил у своего знакомого целый месяц, а потом, напившись, поругался с ним и избил. Он колотил гостепримного знакомого руками и ногами по всему телу в итоге тот в тяжелом состоянии попалв больницу

Вызвал медиков пострадавшему очевидец происшествия, а драчун покинул квартиру и попытался скрыться. Однако, полицейским удалось установить его и задержать. Оказалось, что мужчина уже был судим. Сейчас он арестоваан. На него заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

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