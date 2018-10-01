В Тобольске из-за ночного пожара в Службе судебных приставов эвакуировали 83 человека

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-01T10:52:53+03:00

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Странное ЧП произошло в ночь на 1 октября в Тобольске. В 6 микрорайоне ночью в одном из административных кабинетов Службы судебных приставов по улице Ремезова, 20 произошел пожар. Служба находится на первом этаже 5-этажного жилого дома и нынешней ночью жильцам спать не пришлось. На улицу были выведены 83 человека, в том числе 32 ребенка. По словам горожан, их не пускали в своих квартиры до 6 часов утра.

Пожарные на место происшествия прибыли в 23.27, через 4 минуты огонь был полностью потушен. В доме работали 15 сотрудников МЧС и 6 пожарных машин. В итоге огонь успел пройти всего 2 квадратных метра и повредил оконный проем, мебель и документы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что от пожара были спасены соседние квартиры. Сейчас устанавливается ущерб. Причину возгорания в МЧС назвать отказались, сообщив лишь, что материалы дела переданы в Следственный комитет.

Сами граждане в соцсетях сообщают, что в доме был взрыв. В областном управлении СКР уточнили, что Следственным отделом Тобольска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая экспертиза.