2018-10-01T09:42:02+03:00
Происшествия

В Ялуторовске при пожаре пострадали мама и двое детей

Их квартира полностью повреждена огнем
Марина АНТОНОВА
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Мама и две детей пострадали в пожаре в Ялуторовске. ЧП произошло наакнуне, 30 сентября около часа дня. В двухэтажном многоквартирном доме вспыхнула квартира на первом этаже.

На ее тушение выхали шесть сотрудников МЧС и две пожарные машины. В итоге огонь повредил обе комнаты и кухню. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Мама и дети были госпитализированы в больницу.

- Площадь ожогов составила порядка 1-2% у каждого, после оказания необходимой медицинской помощи они были отправлены на амбулаторное наблюдение, - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

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