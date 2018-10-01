СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-01T09:02:48+03:00

Пьяная тюменка получила кастрюлей по лицу от своего мужчины Фото: Ольга Крыльцова

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Житель Уватского района кастрюлей по лицу избил свою сожительницу. Мужчина время от времени проживал с 36-летней односельчанкой и в очередной раз во время совместного распития спиртного они поссорились на почве ревности.

Мужчина в пылу эмоций схватил кастрюлю и "отходил" ей гражданскую жену. Побитая женщина пожаловалась участковому. Медицинскими работниками вред здоровью потерпевшей квалифицирован как легкий.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.