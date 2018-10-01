Тюменец лишился земли из-за долгов перед детьми и банком

СЕГОДНЯ 08:36 2018-10-01T08:36:42+03:00

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Злостному алиментщику из Тюмени пришлось продать земельный участок, чтобы рассчитаться с долгами перед двумя детьми и кредитом. Мужчина задолжал 1,4 млн рублей.

В связи с чем тюменцу ограничили выезд за пределы России и запретили любые действия с принадлежащим ему автомобилем Lexus.

В ходе принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности с 41-летнего мужчины пристав взыскал в залог земельный участок площадью 1 500 кв.м в Тюменском районе, за который должник не смог рассчитаться с банком. Имущество было арестовано, а после сбора необходимых документов реализовано.

Вырученные деньги позволили мужчине рассчитаться со всеми долгами, в том числе исполнительский сбор и накопившийся долг по алиментам перед двумя детьми в размере 348 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.