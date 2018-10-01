СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-01T07:46:38+03:00

Тюменский «Фокус» споет на конкурсе «Песня не знает границ». Фото Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

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Вокальная группа «Фокус» представит Тюменскую область на конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ» в Екатеринбурге. Творческие состязания пройдут с 1 по 5 октября. Музыканты исполнят две композиции: «Скрипач на крыше» (муз. Паулса Р. - сл. Резника И.); и «September» (авторы слов и музыки Уайт М., Мак-Кей А., Уиллис А.).

Коллектив стал победителем регионального этапа XV конкурса. Его руководителем является Вейсон Марианна Ярославовна.

Участвовать в конкурсе будут также студенты 3 и 4 курса кафедры музыкального искусства и эстрады Тюменского государственного института культуры Илья Бархатов и Ксения Гуломалиева. Эти ребята неоднократно становились победителями конкурсов регионального и всероссийского уровней. Ксения является призером Дельфийских игр 2017 года, а Илья сыграл главную роль в мюзикле на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».

Наставник ребят - Бархатова Ирина Борисовна - приготовила вместе со своими воспитанниками интересную и насыщенную программу. По словам педагога, ребята находятся в отличном настроении и полной боевой готовности покорить жюри конкурса.

Напомним, что конкурс «Песня не знает границ» является одним из наиболее популярных среди молодых вокалистов Уральского Федерального округа. Для многих музыкантов он стал стартовой площадкой в карьере, расширил возможности совершенствования мастерства.