Горан Алексич: ФК «Тюмень» провел лучшую игру сезона

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-01T07:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

ФК «Тюмень» в домашнем матче обыграл ярославский «Шинник» со счетом 3:2. Игра прошла в рамках 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Геолог».

Встречались команды, расположенные в нижней части таблицы. Счет открыли гости. Однако хозяева сумели в течение одной минуты забить два гола, но на перерыв команды ушли при равном счете – 2:2. Во втором тайме на 92-й минуте тюменец Артур Рябокобыленко забил решающий гол. Сейчас ФК «Тюмень» находится на 14-м месте турнирной таблицы.

- Мы предполагали, что «Тюмени» будет нелегко в начале встречи – гости опасны при навесах и во время стандартов. Первый тайм был зрелищным для болельщиков, но крайне нелегким для тренера. Получил травму Игорь Обухов, мы пропустили гол. Я решил не рисковать и заменил Игоря Хайманова, «севшего» на карточку. Во втором тайме пацаны очень сильно старались. Может быть, это была наша лучшая игра сезона. «Тюмень» давила на соперника, создавала разные моменты, обостряла с флангов. Нужно проявлять победный характер на каждой игре. «Тюмень» показала, что может это делать. У нас есть потенциал, нужно наращивать обороты. Любая игра в Олимп-ФНЛ будет тяжёлой, - прокомментировал матч главный тренер «Тюмени» Горан Алексич.