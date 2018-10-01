Пожилые тюменцы запускают уникальный шоу-проект Superstar-2018

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-01T06:02:38+03:00

Его презентация состоится на форуме «На 55 с плюсом»

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Уникальный шоу-проект пожилых тюменцев Superstar-2018 стартует в Тюмени дан. Его презентация состоится сегодня, 1 октября, на форуме «На 55 с плюсом» в Музейном комплексе имени Словцова.

Несколько недель тюменские звезды в возрасте 55+ в тандеме с «молодым» шоу-бизнесом будут вместе выступать. Так, сегодня бабушки с хип-хоп речитативом презентуют собственный видеоклип, их ровесницы ди-джеи раскачают публику электронными миксами, музыканты барабанщики шоу IBIZA продемонстрируют фристроук, а пожилые люди совместно с мим-театром Елены Юркиной «Пижама» докажут, что искусство пантомимы не чуждо и старшему возрасту.

Перед гостями шоу-проекта выступят коллектив-дуэт аккордеонистов «BaLayaN», кавер-группа «CHEHOV BAND» с вокалистками 55+, фолк-группа «Джаст Сьюзи», студия современного танца «Триумф», а раскрыть бэкграунд творческих номеров зрителю поможет дуэт в составе двух поколений: ведущая – победитель премии «Призвание Артист» Татьяна Дьяконова и ее перспективная соведущая, тим-лидер «серебряного» добровольчеств Вера Тухватуллина. Во время презентации шоу-проекта зрители увидят специально подготовленный бэкстейдж - самых эмоциональных моментов подготовки участников проекта.

Партнеры шоу-проекта Superstar – 2018: БИТБОКСЕР Сергей Черня, эстрадно-цирковая студия «Сказочный мир», Академия диджеинга, Василий Горшков, мягкий театр «Пижама», кавер-группа «CHEHOV BAND», фолк-группа «Джаст Сьюзи», дуэт аккордеонистов «BaLayaN», студия современного танца «Триумф», танцевальный проект De ORO.

Отметим, областной праздничный форум «На 55 с плюсом!» – это масштабное мероприятие, которое собирает на одной площадке сотни горожан старшего поколения, представителей бизнес-сообщества, государственных органов власти, общественных деятелей, экспертов в области культуры, психологии, креативной индустрии, культуры, медицины и т.п.