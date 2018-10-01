2018-10-01T05:03:17+03:00
Авто

Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта

Ограничения будут действовать с 1 по 3 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспортаУлицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта
Изменить размер текста:

Улицу Калинина в Тюмени частично закроют для транспорта с 1 октбря. Проехать нельзя будет от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. К. Маркса. Ограничения будут действовать до 20 часов 3 октября.

Как поянили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, перекрытие дороги связано с выполнением капитального ремонта на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения. Пути объезда: ул. Мира, ул. 9 Января, ул. К. Маркса.

Водителей просят заблаговременно планировать маршруты движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24