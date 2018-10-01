Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта
Ограничения будут действовать с 1 по 3 октября
Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта
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Улицу Калинина в Тюмени частично закроют для транспорта с 1 октбря. Проехать нельзя будет от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. К. Маркса. Ограничения будут действовать до 20 часов 3 октября.
Как поянили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, перекрытие дороги связано с выполнением капитального ремонта на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения. Пути объезда: ул. Мира, ул. 9 Января, ул. К. Маркса.
Водителей просят заблаговременно планировать маршруты движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.