Улицу Калинина в Тюмени частично закрывают для транспорта

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-01T05:03:17+03:00

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Улицу Калинина в Тюмени частично закроют для транспорта с 1 октбря. Проехать нельзя будет от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. К. Маркса. Ограничения будут действовать до 20 часов 3 октября.

Как поянили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, перекрытие дороги связано с выполнением капитального ремонта на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения. Пути объезда: ул. Мира, ул. 9 Января, ул. К. Маркса.

Водителей просят заблаговременно планировать маршруты движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.