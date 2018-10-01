Погода 1 октября в Тюмени: пасмурно, но без дождя

СЕГОДНЯ 03:45 2018-10-01T03:45:00+03:00

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Понедельник 1 октября в Тюменской области будет серым. Днем местами пройдет небольшой дождь, ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Максимальная температура +5 +10 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске будет пасмурно, но без осадков. Столбики термометров поднимутся максимум до +8 градусов. Ветер 6-11 м/с. В Тобольске весь день будет слабый дождик, воздух прогреется всего до +7 градусов, ветер 5-12 м/с. В Ишиме +9 и небольшой дождик ближе к вечеру, ветер 5-11 м/с.

Сегодня отмечаеся Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемираный день вегитарианства.

В народном календаре 1 октября названо Ариной шиповницей. В этот день было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после Арины.

На Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня ни одному морозу не бывать.