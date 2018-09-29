2018-09-29T13:54:02+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестись

Он пришёл мириться, но она отказала
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестисьВ Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестисьФото: Татьяна Коркина
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В Сладковском районе возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД п Тюменской области, на днях в полицию обратилась жительница с. Лопазное, которая заявила, что муж угрожает ей убийством.

Оказалось, что супруги находятся в процессе развода. Вечером 31-летний мужчина пришёл к ней помириться, но жена была непреклонна и ответила отказом. Муж схватил консервный нож и острие, наставил его к шее супруги и высказал ей, что хочет её убить.

Испугавшаяся селянка вызвала полицию.

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