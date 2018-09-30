Погода в Тюмени 30 сентября: дождь и до +13

СЕГОДНЯ 05:03 2018-09-30T05:03:06+03:00

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В Тюмени сегодня, 30 сентября, ожидается облачность, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура ночью +1…+6… C, днем +8…+13… C.

По народному календарю 30 сентября – день памяти четырёх мучениц: Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот праздничный день обычно выпадает тёплая и ясная погода. На Руси замечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз. В этот день женщины плакали о себе, о своих родных и близких, после чего с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя.