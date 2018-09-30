В Тюмени 1 октября погаснут сразу пять светофоров

30 Сент. 18:18 2018-09-30T18:19:20+03:00

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В Тюмени завтра, 1 октября, с 9 утра погаснут сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Так, до 13 часов не будут работать светофоры на перекрёстках:

- ул. Холодильная – ул. Энергетиков;

- ул. Холодильная – ул. Фабричная;

- ул. Холодильная – ул. Котовского.

До 17 часов светофоры погаснут на перекрёстке ул. Рабочей и ул. Колхозной и ул. Чаплина и ул. Рабочей. Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.