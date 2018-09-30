В Тюмени 1 октября погаснут сразу пять светофоров
Водителей просят принять информацию во внимание
В Тюмени 1 октября погаснут сразу пять светофоровФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 1 октября, с 9 утра погаснут сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
Так, до 13 часов не будут работать светофоры на перекрёстках:
- ул. Холодильная – ул. Энергетиков;
- ул. Холодильная – ул. Фабричная;
- ул. Холодильная – ул. Котовского.
До 17 часов светофоры погаснут на перекрёстке ул. Рабочей и ул. Колхозной и ул. Чаплина и ул. Рабочей. Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.