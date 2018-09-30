2018-09-30T17:22:14+03:00
Экономика

Антипинский НПЗ приступил к выпуску бензина марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80

Стандарт качества - Евро-5
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Антипинский НПЗ приступил к выпуску бензина марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80Антипинский НПЗ приступил к выпуску бензина марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80Фото: pixabay.com
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Антипинский нефтеперерабатывающий завод завершил пусконаладочные работы на комбинированной установке по производству высокооктанового бензина и приступил к промышленному выпуску бензина марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80 стандарта качества Евро-5. Как сообщает ИА «Тюменская линия», разрешение на ввод в эксплуатацию объекта заводу выдала тюменская администрация. Проектная мощность переработки установки составляет 950 тыс. тонн в год.

По словам председателя совета директоров ГК «Новый Поток» Дмитрия Мазурова, основное производственное предприятие сегодня производит всю линейку продукции высокооктанового бензина. Несмотря на то, что его реализация не приносит прибыли, Антипинский НПЗ выпускает его в соответствии с запланированными сроками.

- Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей Тюменской области собственным высококачественным бензиновым топливом европейского стандарта, - рассказал он.

Далее Антипинский НПЗ планирует модернизировать производственные объекты и нарастить пропускную способность и мощности нефтепровода и нефтепродуктопровода.

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