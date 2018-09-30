Тюменские спортсмены приняли участие в парусной регате в Севастополе

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-30T16:20:21+03:00

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Тюменский экипаж, в который вошли матрос Елена Щеткова, капитан команды Степан Панов и тренер Кирилл Алексеев, приняли участие в инклюзивной парусной регате «Паруса духа», в рамках III Российского конгресса людей с инвалидностью. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в общей сложности в мероприятии приняли участие 11 профессиональных российских команд, включающих в себя людей с ограниченными возможностями.

Тюменская команда заняла 7-е место, притом, что матрос Санжарбек Вахидов и шкотовый Александр Маракулин не смогли поехать с остальными. Как отметил Кирилл Алексеев, в 2018 году тюменцы уже успели поучаствовать в открытом чемпионате по инклюзивному парусному спорту в Екатеринбурге и организовать свою собственную регату «Паруса Духа».

Сегодня количество участников команды «Паруса духа. Тюмень» составляет 5 человек, двое из которых – инвалиды по зрению. В планах у тюменских спортсменов организовать в 2019 году как можно больше регат по России при поддержке партнеров-единомышленников и создать больше инклюзивных команд.