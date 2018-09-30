Тюменская «Больница Водников» отмечает 50-летний юбилей

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-30T15:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году тюменской больнице, известной под названием «Больницей Водников», исполняется полвека. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в течение всех пятидесяти лет медицинская организация оказывает жителям города экстренную и плановую медицинскую помощь, профилактическую и санитарно-просветительскую работу среди населения.

За последнее время в больнице произошло много положительных изменений. Например, укомплектованность врачами с января 2018 во взрослой поликлинике увеличилось на 14%, а в детской достигла 100%. Также была ликвидирована очередь пациентов на проведение различных анализов, куплено новое оборудование, реорганизована работа регистратуры поликлиники.

Такие перемены отмечают и жители. Как отметила председатель совета ветеранов района Мыса Лариса Горова, специалисты больницы принимают участие во всех мероприятиях организации. По её словам, медработники «больницы Водников» - люди душевные и профессиональные.