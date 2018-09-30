2018-09-30T15:15:14+03:00
Здоровье

Тюменская «Больница Водников» отмечает 50-летний юбилей

Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России работает уже полвека
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменская «Больница Водников» отмечает 50-летний юбилейТюменская «Больница Водников» отмечает 50-летний юбилейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В 2018 году тюменской больнице, известной под названием «Больницей Водников», исполняется полвека. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в течение всех пятидесяти лет медицинская организация оказывает жителям города экстренную и плановую медицинскую помощь, профилактическую и санитарно-просветительскую работу среди населения.

За последнее время в больнице произошло много положительных изменений. Например, укомплектованность врачами с января 2018 во взрослой поликлинике увеличилось на 14%, а в детской достигла 100%. Также была ликвидирована очередь пациентов на проведение различных анализов, куплено новое оборудование, реорганизована работа регистратуры поликлиники.

Такие перемены отмечают и жители. Как отметила председатель совета ветеранов района Мыса Лариса Горова, специалисты больницы принимают участие во всех мероприятиях организации. По её словам, медработники «больницы Водников» - люди душевные и профессиональные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области молодые сельские семьи улучшили жилищные условия
Антипинский НПЗ приступил к выпуску бензина марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80
Тюменские спортсмены приняли участие в парусной регате в Севастополе
Работы тюменцев на конкурс «Гришинские проталины» принимаются до 20 октября
Тюменцев приглашают присоединиться к утренним «армейским» зарядкам
Тюменские школьники отправятся на Международный робототехнический фестиваль
В Чикчинской школе вспомнили почётного гражданина Тюмени Хабибуллу Якина
Тюменцы проверили, сколько взрослых готовы «угостить» сигаретой подростков
«Тюменский бройлер» увеличит объём готовой продукции на 7 тысяч тонн
В Абатском районе увековечили имена военнослужащих-односельчан
Погода в Тюмени 30 сентября: дождь и до +13
В Тюмени юным любителям музеев рассказали, как правильно располагать экспонаты на выставке
Тюменцам рассказали, кому отдать одежду без дырок и старые сковородки
В тюменском «Пионере» определили «Лидеров XXI века»
Исетские детдомовцы разрисовали кружки для бабушек и дедушек
Тюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлону
В Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестись
Жители Ярковского района смогут наполнить «корзину добра» для малоимущих пенсионеров
В Тюменском районе появится новый Дом культуры со зрительным залом и библиотекой
Два человека погибли в смертельной аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень
Актёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в Тюмени
В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»
Тюменские фонтаны прекратят работу во всех районах города
Тюменские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна
В Тюмени дом на улице Беляева, 23 ввели в эксплуатацию
В Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводов
Продукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынке
В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньги