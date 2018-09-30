2018-09-30T14:08:35+03:00
Звезды

Работы тюменцев на конкурс «Гришинские проталины» принимаются до 20 октября

Шестой конкурс детского и юношеского литературного искусства в самом разгаре
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Работы тюменцев на конкурс «Гришинские проталины» принимаются до 20 октябряРаботы тюменцев на конкурс «Гришинские проталины» принимаются до 20 октябряФото: pixabay.com
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Более 10 заявок подано на VI конкурс детского и юношеского литературного творчества «Гришинские проталины», который стартовал в Тюмени 10 сентября. Как сообщает «Вслух.ру», наплыв участников ожидается ближе к концу срока приёма заявок, т.е. до 20 октября.

Прозу и стихи молодые любители литературы от 8 до 18 лет могут присылать на адрес электронной почты с пометкой «Гришинские проталины». Принимаются до 5 стихотворений, не более 2-х произведений, которые должны быть написаны в жанре малой прозы. Если произведение крупное, жюри сможет рассмотреть отрывки не более двадцати страниц.

Все присланные работы будут проверены на плагиат, ведь случаи заимствования чужих произведений уже были. Победителей наградят до 10 ноября дипломами, кубками и ценными призами.

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