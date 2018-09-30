Тюменцев приглашают присоединиться к утренним «армейским» зарядкам

СЕГОДНЯ 13:21 2018-09-30T13:22:17+03:00

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Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин каждую неделю проводит для всех неравнодушных к своему здоровью тюменцев весёлые 40-минутные зарядки. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на самого Сергея, идея «тормошить» заспанных тюменцев пришла к нему ещё зимой. Он вспомнил, как в армии солдат отправляют на пробежку в любую погоду, и это действительно укрепляло тело и дух.

Армейские зарядки он проводит дважды или трижды в неделю (понедельник, среда, пятница) в 6 часов утра, а место сбора сообщает в социальных сетях. В 6.40 зарядка заканчивается, и участники могут без пробок доехать до работы или дома. Сергей отмечает, что зарядки будут проходить и осенью, и зимой.

- Я планирую и дальше испытывать свой характер, потому что не хочется проспать свою жизнь, хочется драйва и позитива, - подчеркнул он.