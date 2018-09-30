2018-09-30T13:22:17+03:00
Спорт

Тюменцев приглашают присоединиться к утренним «армейским» зарядкам

Они проходят трижды в неделю
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцев приглашают присоединиться к утренним «армейским» зарядкамТюменцев приглашают присоединиться к утренним «армейским» зарядкамФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин каждую неделю проводит для всех неравнодушных к своему здоровью тюменцев весёлые 40-минутные зарядки. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на самого Сергея, идея «тормошить» заспанных тюменцев пришла к нему ещё зимой. Он вспомнил, как в армии солдат отправляют на пробежку в любую погоду, и это действительно укрепляло тело и дух.

Армейские зарядки он проводит дважды или трижды в неделю (понедельник, среда, пятница) в 6 часов утра, а место сбора сообщает в социальных сетях. В 6.40 зарядка заканчивается, и участники могут без пробок доехать до работы или дома. Сергей отмечает, что зарядки будут проходить и осенью, и зимой.

- Я планирую и дальше испытывать свой характер, потому что не хочется проспать свою жизнь, хочется драйва и позитива, - подчеркнул он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области молодые сельские семьи улучшили жилищные условия
Антипинский НПЗ приступил к выпуску бензина марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80
Тюменские спортсмены приняли участие в парусной регате в Севастополе
Тюменская «Больница Водников» отмечает 50-летний юбилей
Работы тюменцев на конкурс «Гришинские проталины» принимаются до 20 октября
Тюменские школьники отправятся на Международный робототехнический фестиваль
В Чикчинской школе вспомнили почётного гражданина Тюмени Хабибуллу Якина
Тюменцы проверили, сколько взрослых готовы «угостить» сигаретой подростков
«Тюменский бройлер» увеличит объём готовой продукции на 7 тысяч тонн
В Абатском районе увековечили имена военнослужащих-односельчан
Погода в Тюмени 30 сентября: дождь и до +13
В Тюмени юным любителям музеев рассказали, как правильно располагать экспонаты на выставке
Тюменцам рассказали, кому отдать одежду без дырок и старые сковородки
В тюменском «Пионере» определили «Лидеров XXI века»
Исетские детдомовцы разрисовали кружки для бабушек и дедушек
Тюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлону
В Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестись
Жители Ярковского района смогут наполнить «корзину добра» для малоимущих пенсионеров
В Тюменском районе появится новый Дом культуры со зрительным залом и библиотекой
Два человека погибли в смертельной аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень
Актёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в Тюмени
В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»
Тюменские фонтаны прекратят работу во всех районах города
Тюменские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна
В Тюмени дом на улице Беляева, 23 ввели в эксплуатацию
В Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводов
Продукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынке
В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньги