Тюменские школьники отправятся на Международный робототехнический фестиваль

СЕГОДНЯ 12:08 2018-09-30T12:08:36+03:00

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Тюменские школьники представят регион на Международном роботехническом фестивале, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 5 по 7 октября. Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, за Тюменскую область будут бороться сразу пять команд, куда вошли воспитанники областной физмат-школы и клуба клуба «RoboCraft» колледжа цифровых и педагогических технологий.

Перед отъездом ребята усиленно готовятся и налаживают своих роботов, ведь им предстоит принять участие в масштабных роботехнических состязаниях «РобоФинист». Соревнования включают в себя 32 направления, в числе которых экстремал PRO, соревнования летающих роботов, гонки по пересечённой местности и много другое. Здесь же пройдёт и симпозиум по образовательной робототехнике.

Кроме того, авторы десяти лучших видеороликов о подготовке к фестивалю и своих роботов получат специальные условия: по месту проживания, экскурсию по достопримечательностям Санкт-Петербурга и т.д.