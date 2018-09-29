Два человека погибли в смертельной аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-29T11:56:10+03:00

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На 295-м километре автотрассы Екатеринбург - Тюмень около полуночи произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Лада Калина» и «Мерседес». Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, отечественный автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Мерседес» с полуприцепом. Фотографии с места аварии сразу появились в социальных сетях.

В результате аварии погиб 30-летний водитель легковушки и его 35-летний пассажир. В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются. Также к месту аварии направили 9 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники.

В ГИБДД ещё раз напоминают, что в тёмное время суток и при плохих погодных условиях нужно выбирать безопасную скорость.