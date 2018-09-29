2018-09-29T11:56:10+03:00
Происшествия

Два человека погибли в смертельной аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень

Трагедия произошла на 295-м километре
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На 295-м километре автотрассы Екатеринбург - Тюмень около полуночи произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Лада Калина» и «Мерседес». Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, отечественный автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Мерседес» с полуприцепом. Фотографии с места аварии сразу появились в социальных сетях.

В результате аварии погиб 30-летний водитель легковушки и его 35-летний пассажир. В настоящее время обстоятельства трагедии выясняются. Также к месту аварии направили 9 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники.

В ГИБДД ещё раз напоминают, что в тёмное время суток и при плохих погодных условиях нужно выбирать безопасную скорость.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлону
В Тюменской области мужчина чуть не убил жену за её решение развестись
Жители Ярковского района смогут наполнить «корзину добра» для малоимущих пенсионеров
В Тюменском районе появится новый Дом культуры со зрительным залом и библиотекой
Актёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в Тюмени
В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»
Тюменские фонтаны прекратят работу во всех районах города
Тюменские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна
В Тюмени дом на улице Беляева, 23 ввели в эксплуатацию
В Тюменской области планируют выращивать форель и щёкура, используя мощности двух заводов
Продукция тюменских промышленников пользуется огромным спросом на рынке
В Тобольске мужчина сводил семью в зоопарк на украденные в кинотеатре деньги