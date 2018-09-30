В Чикчинской школе вспомнили почётного гражданина Тюмени Хабибуллу Якина

СЕГОДНЯ 12:07 2018-09-30T12:08:05+03:00

В этом году ему бы исполнилось 95 лет

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В Чикчинской средней школе им. Хабибуллы Якина прошёл круглый стол, посвящённый жизни и подвигам почётного гражданина Тюмени и Ржева. 25 сентября Хабибулле Хайрулловичу исполнилось бы 95 лет, и он – ровесник района. В своё время Якин получил славу отважного солдата, его подвиги отмечены двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы I, II и II степени, медалью «За отвагу».

Хабибулла родился 25 сентября 1923 в д. Муллаши Тюменского района. Он воевал в боях на Западном фронте под Ржевом, и один из его главных подвигов – уничтожение пулемётной точки противника. После войны он работал учителем в Акияровской, Ембаевской, Чикчинской сельских школах Тюменского района, преподавал русский язык и литературу. С 1985 года стал секретарём Совета ветеранов Тюменских военно-пехотных училищ.

В 2000 году в Тюмени вышла книга воспоминаний Якина Х.Х. «Шел солдат к Победе.

Воспоминания фронтовика», через 6 лет её переиздали.