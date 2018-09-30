Тюменцы проверили, сколько взрослых готовы «угостить» сигаретой подростков

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-30T10:26:59+03:00

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В областной столице команда социального проекта «Шанс» провела эксперимент. Ребята вышли на перекресток одной из центральных улиц, одна из участниц выступила в роли курильщицы и просила прохожих «угостить» ее сигаретой. Потом с той же просьбой отправился мальчик.

Активисты проверяли, кто откажет в просьбе, а кто согласится. За час из 100 прохожих на просьбу ребят отреагировали 45 человек. 33 взрослых отказали ребятам и не дали сигарету, а 12 отреагировали положительно — 6 мужчин, 4 молодых человека и 2 женщины — и поделились табачным изделием.

Горожане на просьбу прохожих реагировали по-разному: кто-то игнорировал, кто-то молча протягивал сигарету. Но 73 % откликнувшихся сознательно отказали несовершеннолетнему подростку, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Как рассказала руководитель проекта «Шанс» Любовь Бровко, в школах активно проводят профилактику табакокурения, на магазины налагаются серьезные штрафы. Чтобы решить проблему табакокурения, необходимо не только подавать правильный пример своим детям, но и не оставаться равнодушными к проблемам окружающих. Если несовершеннолетний попросил сигарету, не стоит поощрять такое поведение и оказывать ему медвежью услугу.