«Тюменский бройлер» увеличит объём готовой продукции на 7 тысяч тонн

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-30T09:21:05+03:00

Это станет возможным после модернизации производства

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Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» запустила в эксплуатацию первый из трёх новых птичников, ещё два запустят в октябре – тогда же и появятся цыплята. По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, корпуса оснащены оборудованием мирового уровня, сама птица будет содержаться в максимально комфортных условиях, а потребитель получит качественный продукт.

- Ввод корпусов позволит увеличить производство мяса бройлеров на 20%. С реализацией, уверена, проблем не возникнет, - отметила она.

Модернизацией «Тюменского бройлера» занимались тюменские подрядчики, которые использовали энергосберегающие технологии. Часть затрат субсидирует правительство Тюменской области. Как отметил губернатор Александр Моор, инвестиции в перевооружение - это хороший сигнал всем.

- Значит, экономика развивается, идет модернизация или расширение производства, появляются новые рабочие места, - подчеркнул он.

Модернизация «Бройлера» позволит увеличить объём готовой продукции на 7 тыс. тонн в год, поступление налогов в бюджеты всех уровней вырастит на 22%, а жители области получат 64 новых рабочих места.