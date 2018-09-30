2018-09-30T08:08:24+03:00
Общество

В Абатском районе увековечили имена военнослужащих-односельчан

Один из погибших - полицейский Александр Лихачёв
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по Тюменской областиФото: УМВД по Тюменской области
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В Абатском районе открыли памятник восьми воинам-односельчанам, которые погибли при исполнении служебного долга в горячих точках. Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на председателя Ишимского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» Евгения Шляхту, трое из них погибли в Афганистане, другие – на Северном Кавказе.

Один из последних погибших героев – майор полиции оперативной дежурной части отдела полиции № 1 МО МВД России «Ишимский» (дислокация с. Абатское) Александр Лихачёв. Военнослужащий погиб 3 мая 2012 года у блок-поста полиции «Аляска-30», когда боевики взорвали в Махачкале легковой автомобиль.

Тогда в результате трагедии погибли 12 человек, ещё 90 получили ранения. Александра Лихачёва посмертно наградили Орденом мужества.

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