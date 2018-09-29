В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»
Рассказываем, где они появились
В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»Фото: Татьяна Коркина
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Три новые остановки появились на этой неделе в Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс». В частности:
- «Улица Вьюжная», (расположена по ул. Вьюжной в районе ул. Александра Протозанова, 10)
- «Улица Василия Подшибякина» (расположена по ул. Вьюжной, 4);
- «Улица Центральная» (расположена по ул. Тимофея Чаркова в районе пересечения с ул. Центральной (в прямом и обратном направлениях).