2018-09-29T10:25:44+03:00
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В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»

Рассказываем, где они появились
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»В Тюмени появились остановки «Улица Вьюжная» и «Улица Василия Подшибякина»Фото: Татьяна Коркина
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Три новые остановки появились на этой неделе в Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МКУ «Тюменьгортранс». В частности:

- «Улица Вьюжная», (расположена по ул. Вьюжной в районе ул. Александра Протозанова, 10)

- «Улица Василия Подшибякина» (расположена по ул. Вьюжной, 4);

- «Улица Центральная» (расположена по ул. Тимофея Чаркова в районе пересечения с ул. Центральной (в прямом и обратном направлениях).

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