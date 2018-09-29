2018-09-29T11:27:15+03:00
Звезды

Актёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в Тюмени

Мероприятие пройдёт 2 октября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Актёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в ТюмениАктёр Юрий Кузнецов примет участие в открытии кинофестиваля «Ноль плюс» в ТюмениФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Открытие Международного кинофестиваля «Ноль плюс» состоится 2 октября в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, тюменцев ожидает сотня лучших детских и семейных фильмов из 26 стран мира (России, Германии, Испании, Франции, Южной Кореи, Канады, Колумбии, Южной Африки, Австралии и др.).

На открытии кинофестиваля выступят: артист театра и кино, телеведущий Евгений Воскресенский и актер театра и кино, заслуженный артист Российской федерации Юрий Кузнецов. Также для зрителей выступит театр эстрадной песни «Соломинка» под руководством Надежды Соломатовой и театральный проект «Жить настоящим.

В рамках церемонии открытия фестиваля состоится российская премьера фильма «Тряпичные куклы» режиссеров Джастина и Кристин Шаак из США, а откроет фестиваль фильм «Маленький, маленький ветер» режиссера Марии Сосниной.

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