Тюменские хлеборобы собрали 1 млн тонн зерна

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-29T09:54:22+03:00

С этим событием их поздравил губернатор Александр Моор

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил хлеборобов со знаковым рубежом – 1 млн тонн собранного зерна. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, отметку работники АПК преодолели в минувшую пятницу, 28 сентября. Таким образом, несмотря на сложные погодные условия, хлеборобы уже обеспечили потребности региона в зерне, которое будут направлять на нужды хлебопечения, переработку и корма для животноводства.

В своём обращении к аграриям глава региона отметил, что уборочная кампания 2018 года показала высокий профессионализм каждого работника АПК. По его словам, выращенный и собранный урожай – результат трудолюбия и упорства работников отрасли.

- Благодаря вашим общим усилиям успешно преодолен знаковый рубеж. Однако впереди еще много работы – предстоит убрать более 30% полей. Уверен, даже непростые погодные условия нынешней осени не помешают вам справиться с этой задачей и полностью завершить уборочную страду, - подчеркнул Александр Моор.

Отметим, что всего на 28 сентября в Тюменской области обмолоено 69,5% зерновых и зернобобовых культур.