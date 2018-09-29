В Тюмени юным любителям музеев рассказали, как правильно располагать экспонаты на выставке
В Тюменской области продолжается акция «Марафон школьных музеев». Как сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры, третье занятие школы юного музееведа на тему «Я – хранитель» провела старший научный сотрудник центра учета хранения и популяризации музейных фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Елена Романова.
Маленькие любители музеев узнали о правильном хранении предметов из разных материалов, чтобы уберечь их от пыли или света, о правилах оформления описей и о расположении экспонатов на выставке, чтобы избежать любых повреждений. Кроме того, во время практикума ребята посетили выставку «История российского дизайна» и увидели коллекции музейных фондов: «Металл», «Письма», «Фотографии».
Четвёртое занятие прошло 28 сентября и было посвящено технологиям рекламы.