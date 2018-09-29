2018-09-29T17:31:53+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, кому отдать одежду без дырок и старые сковородки

В Тюмени обсудили тему «Что делать со старыми вещами?» [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В Тюмени 26 сентября на «Моём ТВ» прошла прямая трансляция обсуждения темы «Что делать со старыми вещами?». Как сообщает «Мой портал», эксперты в студии обсудили вопросы раздельной утилизации и обмена одеждой на девичниках.

Кроме того, организатор проекта в Тюмени Ирина Шарова рассказала, что такое дресс-кроссинг. Так, по правилам такого дресс-кроссинга, любая девушка может принести чистую, качественную и ухоженную вещь без дырок, и впоследствии она попадёт в руки новых обладателей. Взамен на вещь девушки получают игровую валюту, на которую они могут купить вещи других участниц. Новый дресс-кроссинг в Тюмени готовится уже этой осенью.

Также в прямом эфире побывала волонтёр добровольческого объединения «Круговорот» Ксения Москалёва. По её словам, проект известен на весь город, а его активисты занимаются сбором и распределением ненужных вещей: от одежды до старых сковородок. Волонтёры «Круговорота» передают вещи нуждающимся или отправляют их на переработку.

Эфир Что делать со старыми вещами? .26 сентября в 17:00 (МСК) в студии Портала состоится прямой эфир Что делать со старыми вещами? Мы разберемся, можно ли дать вторую жизнь вещам, как подойти к решению этого вопроса творчески, поговорим об обмене вещами и о раздельной утилизации. Гостями и экспертами студии станут: * Представители творческого объединения Серебро Ольга Казанцева и Ольга Белозёрова * Организатор городского DRESS-CROSSING в Тюмени Ирина Шарова * Представители добровольческого проекта Круговорот г. Тюмень. ВНИМАНИЕ, КОНКУРС Что можно сделать из старого носка? Пиши свои версии в комментариях! Автору самого оригинального ответа мы подарим уникальную вещицу для дома, созданную в прямом эфире руками мастеров из творческого объединения Серебро . Не пропусти самое важное и интересное на moi-portal.ru

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