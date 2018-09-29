Тюменцам рассказали, кому отдать одежду без дырок и старые сковородки

29 Сент. 17:31 2018-09-29T17:31:53+03:00

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В Тюмени 26 сентября на «Моём ТВ» прошла прямая трансляция обсуждения темы «Что делать со старыми вещами?». Как сообщает «Мой портал», эксперты в студии обсудили вопросы раздельной утилизации и обмена одеждой на девичниках.

Кроме того, организатор проекта в Тюмени Ирина Шарова рассказала, что такое дресс-кроссинг. Так, по правилам такого дресс-кроссинга, любая девушка может принести чистую, качественную и ухоженную вещь без дырок, и впоследствии она попадёт в руки новых обладателей. Взамен на вещь девушки получают игровую валюту, на которую они могут купить вещи других участниц. Новый дресс-кроссинг в Тюмени готовится уже этой осенью.

Также в прямом эфире побывала волонтёр добровольческого объединения «Круговорот» Ксения Москалёва. По её словам, проект известен на весь город, а его активисты занимаются сбором и распределением ненужных вещей: от одежды до старых сковородок. Волонтёры «Круговорота» передают вещи нуждающимся или отправляют их на переработку.