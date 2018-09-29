В тюменском «Пионере» определили «Лидеров XXI века»

29 Сент. 16:32 2018-09-29T16:32:40+03:00

Конкурс проходит уже в десятый раз

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В Тюмени на базе Дворца творчества и спорта «Пионер» 24 и 25 сентября прошёл двухдневный конкурс «Лидеры XXI века», на котором собрались более 40-ка активистов. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в их числе были и руководители детских и молодёжных общественных объединений, а жюри выбирало из претендентов самые значимые проекты с наиболее яркими презентациями.

Так, например, тюменец Валерий Колесник представил проект «Горизнт событий» - своеобразную площадку для взаимодействия подопечных детского дома-интерната и дома престарелых. Главная задача этого проекта – подарить внимание и заботу людям, которые не получают их от своих близких.

Другой проект – «Живая история» - представила тюменка Валерия Рябинина. Проект – видеоархив историй жизни, серия интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, блокадниками и др. Проект уже доступен на Youtube и будет распространяться на дисках в школах и библиотеках.

Победителей тюменского конкурса определят в шести номинациях в разных возрастных группах. Они представят регион уже на всероссийском этапе конкурса.