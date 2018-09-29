Исетские детдомовцы разрисовали кружки для бабушек и дедушек

29 Сент. 15:58 2018-09-29T15:58:13+03:00

Их вручат пенсионерам уже завтра, на праздничном концерте

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Волонтёры ТРОО «Тепло души – детям-сиротам» провели для ребят из детдома «Сияние Севера» в Исетском района мастер-класс по росписи и украшению кружек. Как сообщает «Тюменская линия», ребята креативно подошли к делу: писали добрые пожелания на кружках бабушкам и дедушкам, делали на них рисунки и фантазировали.

Необычные кружки вручат тюменских пенсионерам завтра, на праздничном концерте, который пройдёт в преддверии Международного дня пожилых людей.

Отметим, что мастер-класс прошёл в рамках проекта «Современный этикет».