Исетские детдомовцы разрисовали кружки для бабушек и дедушек
Их вручат пенсионерам уже завтра, на праздничном концерте
Исетские детдомовцы разрисовали кружки для бабушек и дедушекФото: pixabay.com
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Волонтёры ТРОО «Тепло души – детям-сиротам» провели для ребят из детдома «Сияние Севера» в Исетском района мастер-класс по росписи и украшению кружек. Как сообщает «Тюменская линия», ребята креативно подошли к делу: писали добрые пожелания на кружках бабушкам и дедушкам, делали на них рисунки и фантазировали.
Необычные кружки вручат тюменских пенсионерам завтра, на праздничном концерте, который пройдёт в преддверии Международного дня пожилых людей.
Отметим, что мастер-класс прошёл в рамках проекта «Современный этикет».