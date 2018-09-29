2018-09-29T14:05:25+03:00
Спорт

Тюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлону

Спортсмен завоевал золото, опередив петербуржца Дмитрия Малышко
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлонуТюменцу Александру Логинову не было равных в спринте на Чемпионате России по летнему биатлону
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Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал «золото» в спринтерской гонке на Чемпионате России по летнему биатлону. Как сообщает портал «Вслух.ру», спортсмен ни разу не промахнулся на двух огневых рубежах и опередил ближайшего преследователя, петербуржца Дмитрия Малышко на 34,9 секунды. Бронза – у Петра Пащенко из Югры.

Тем не менее, сам Логинов далеко не все доволен. Как он рассказал пресс-службе Союза биатлонистов России, нужно проанализировать пульс и скорость. Но стрельбой доволен: хоть ветер и поддувал, отработал на ноль.

- Стадион и подход к рубежу мне знакомы. И больших сложностей, чтобы перестроиться после сбора в Сочи, не было, - отмечает спортсмен.

Тюменские спортсменки в лице Виктори Сливко, Эммы Тимербулатовой, Анастасии Галкиной и Ирины Старых тоже не ударили в грязь лицом, допустив только четыре промаха на пятерых. Девушки опередили сборные Югры и Свердловской области.

Напомним, Чемпионат России по летнему биатлону проходил в «Жемчужине Сибири» с 22 по 25 сентября 2018.

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