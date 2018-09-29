Жители Ярковского района смогут наполнить «корзину добра» для малоимущих пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-29T13:17:42+03:00

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В Ярковском районе с 24 сентября по 8 октября проходит благотворительная акция «Корзина добра». Как сообщает «Тюменская область сегодня», мероприятие направлено в поддержку нуждающихся пенсионеров перед Международным днём пожилых людей.

Суть акции в том, что в магазинах «Саша», «Салют», «Магазин №1» и «Ива» жители района смогут купить продукты питания и поместить их в специальные корзины. Все товары, купленные ярковчанами, волонтёры передадёт нуждающимся и малоимущим пожилым людям. Желательно, чтобы в продуктовых корзинах лежали продукты длительного хранения (крупы, консервы, макароны, сухофрукты, чай, кофе, сахар и др.).

Отметим, что организаторами акции выступил Центр социального обслуживания населения Ярковского района и вышеназванные магазины.