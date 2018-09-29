СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-29T12:09:54+03:00

В Тюменском районе появится новый Дом культуры со зрительным залом и библиотекой Фото: pixabay.com

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В селе Борки Тюменского района совсем скоро появится новый Дом культуры, в котором разместится зрительный зал на 100 мест, библиотека и кабинеты для специалистов. Планируется, что новое одноэтажное модульное здание на ул. Советской возведут уже к концу 2018 года, то бишь в декабре.

Здание предназначено для оказания культурно-досуговых услуг населению, проведения концертно-театральных мероприятий, занятий творческих коллективов, различных кружков и библиотечно-информационного обслуживания. Не так давно ход строительства центра проинспектировала глава Тюменского района Светлана Иванова. По её мнению, учреждение будет пользоваться огромной популярностью, а для жителей Борков это будет прекрасным подарком к 95-летию района.

Сейчас здесь завершены земляные работы, работы по устройству наружных сетей

водоснабжения и водоотведения. За ходом работы на Доме культуры следит лично Светлана Иванова.