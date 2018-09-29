Тюменские фонтаны прекратят работу во всех районах города

СЕГОДНЯ 10:16 2018-09-29T10:16:05+03:00

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В Тюмени завтра, 30 сентября, на зиму закроют большинство городских фонтанов. Среди них: «Времена года» (Цветной бульвар), «сухой» фонтан, фонтан у ДК «Нефтяник», фонтаны на площади у Центрального рынка, в сквере Немцова, на площадях Борцов Революции и Единства и Согласия.

Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на специалистов тюменских управ, каждый фонтан требует особого подхода к ремонту и консервации. Последняя начнётся 1 октября и продлится две недели.

- Специалисты снимут электрооборудование, продуют системы водоподачи, где необходимо закроют чаши, законсервирует электронику. Работать будут восемь человек, - рассказал директор Службы заказчика по благоустройству ЦАО г Тюмени Камиль Калимуллин. –Чаще всего фонтаны засоряются листьями и мусором, они попадают в водоприемники, забивают фильтры. Также в фонтанах часто находят монеты, в этом году было несколько иностранных монет: английские фунты, центы и др.

По словам ведущего инженера Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени Алексея Комарова, в ЛАО закроют фонтаны у гостиницы «Восток», в сквере «Славянский», на ул. Тульской, на ул. Малиновского и у сквера «Ветеранов энергетики».

Фонтаны возобновят работу в мае 2019 года.