СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-29T09:35:35+03:00

В Тюмени дом на улице Беляева, 23 ввели в эксплуатацию Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: ул. Беляева, 23. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, скоро жильцы дома уже получат ключи от своих квартир.

Решение о достройке дома было принято в рамках рабочего совещания, которое состоялось 13 июля под руководством врио губернатора Тюменской области Александра Моора (ныне – губернатор Тюменской области). Тогда перед участниками долевого строительства стояла задача до 1 октября 2018 достроить здание и ввести его в эксплуатацию.

Ввод многоквартирного дома №23 по ул. Беляева в строй задержали из-за возникшего крена. На основании экспертизы был сделан вывод, что завершение строительства и эксплуатация здания технически возможны.

Отметим, что с графиками производства строительных работ дольщики знакомились каждую неделю в ГУС Тюменской области. Специалисты управления также неоднократно выезжали на место для оценки хода работ.